ANP Cocu: ik kan niet meer eisen

HEERENVEEN - PSV-trainer Phillip Cocu wilde zaterdagavond na het gelijkspel bij sc Heerenveen (1-1) niet ontevreden zijn over zijn ploeg. ,,Ik kan niet meer eisen van de spelers. Ze voeren de tactiek goed uit. We hebben een prima wedstrijd gespeeld, qua strijd en voetbal. Het is alleen jammer dat we de goede kansen die we krijgen niet hebben kunnen uitdrukken in doelpunten.''

Door ANP - 1-10-2016, 22:58 (Update 1-10-2016, 22:58)

Cocu was wel kritisch over de uitvoering van de indirecte vrije trap die PSV weliswaar onterecht kreeg in de slotfase en die de overwinning had kunnen opleveren. Scheidsrechter Pol van Boekel legde de bal op vijf meter van het Friese doel voor een indirecte vrije trap na een terugspeelbal van Luciano Slagveer op keeper Erwin Mulder die door niemand als bewust werd beoordeeld. Behalve het volledige elftal van sc Heerenveen kozen ook enkele PSV'ers voor om op de doellijn te gaan staan.

,,Ik was daar niet over te spreken. Er stond al een heel team in de goal en dan is het niet logisch om er ook nog voor te gaan staan. Ik stond nog te schreeuwen om ze daar weg te halen.''

De PSV-trainer kreeg gelijk. De indirecte vrije trap leverde niks op omdat PSV-verdediger Daniel Schwaab in de weg stond.