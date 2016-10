Argentijnen veroveren wereldtitel zaalvoetbal

CALI - Argentinië heeft zaterdag voor het eerst de wereldtitel in het zaalvoetbal veroverd. De Argentijnen versloegen in het Colombiaanse Cali Rusland in de finale met 5-4.

Het WK zaalvoetbal werd voor de achtste keer georganiseerd. In de voorgaande zeven edities ging de titel vijf keer naar Brazilië en twee keer naar Spanje. Brazilië werd dit jaar echter in de achtste finales uitgeschakeld door Iran, dat uiteindelijk de bronzen medaille veroverde door Portugal te verslaan. Spanje verloor in de kwartfinales van de latere finalist Rusland.