ANP Ajax verslaat FC Utrecht

AMSTERDAM - Met veel pijn en moeite heeft Ajax zondag voor eigen publiek afgerekend met FC Utrecht, de grote kwelgeest in de afgelopen seizoenen. Het elftal van trainer Peter Bosz profiteerde na rust van twee ongelukkige momenten bij de tegenstander en zegevierde uiteindelijk met 3-2.

Door ANP - 2-10-2016, 14:29 (Update 2-10-2016, 14:44)

FC Utrecht verspeelde in de tweede helft eerst een voorsprong door een eigen doelpunt van Ramon Leeuwin. Vervolgens blokte Rico Striedler een schot van Nick Viergever met zijn arm en benutte Lasse Schöne de toegekende strafschop (2-1). Na een treffer van Hakim Ziyech bepaalde invaller Mark van der Maarel in de slotminuut de eindstand.

FC Utrecht bewees de laatste zes jaar dat het als geen ander weet hoe het Ajax moet bespelen. Sinds januari 2010 verspeelde de club uit de hoofdstad maar liefst 25 punten in rechtstreekse duels met de angstgegner. Het elftal van trainer Erik ten Hag verdedigde opnieuw gegroepeerd en wist vooral voor rust snel en gevaarlijk om te schakelen na balverlies van de thuisclub.

Ayoub

Ajax slaagde er aanvankelijk maar moeizaam in het soms aardige combinatiespel aan doelrijpe kansen te koppelen. FC Utrecht promoveerde de eerste kans tot de openingstreffer.

Yassin Ayoub vond met een goede voorzet het hoofd van Kevin Conboy, die met Kasper Dolberg en Joël Veltman in de buurt keurig raak kopte (0-1). Even later had Richairo Zivkovic voor 0-2 moeten zorgen. De aanvaller, door Ajax verhuurd aan FC Utrecht, treuzelde echter iets te lang zodat Davinson Sánchez met een knappe sliding kon ingrijpen.

Pas in de slotfase van de eerste helft kwam Ajax in de buurt van een treffer. Doelman Robbin Ruiter hield met een uitstekende reflex Amin Younes van scoren af en reageerde ook sterk op een vrije trap van Hakim Ziyech, die na een Europese schorsing weer terugkeerde voor Nemanja Gudelj in de basisformatie. Geholpen door het eigen doelpunt van Leeuwin wist Ajax de tegenstander na rust wel onder druk te zetten. Na de rake strafschop van Schöne en de treffer van Ziyech maakte Van der Maarel het nog even spannend met zijn doelpunt in de slotminuut van de reguliere speeltijd.