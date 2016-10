Brouwers per direct gestopt als prof

KERKADE - Roel Brouwers is per direct gestopt met profvoetbal. Zijn club Roda JC meldde zondag het besluit van de 34-jarige verdediger op de website.

Door ANP - 2-10-2016, 14:44 (Update 2-10-2016, 14:44)

Brouwers keerde afgelopen zomer na succesvolle jaren bij Borussia Mönchengladbach terug bij Roda JC, maar hij slaagde er niet in een basisplek vast te houden bij de ploeg van trainer Yannis Anastasiou. In de verloren thuiswedstrijd tegen NEC op zaterdag (0-1) bleef hij negentig minuten op de reservebank.

Tegen vakblad VI lichtte Brouwers zijn besluit toe. ,,Dit is niet iets wat je in één nacht beslist, het speelde al langer. Ik heb dit besluit genomen omdat ik heel veel last heb van kleine pijntjes, die ervoor zorgen dat ik niet kan brengen wat ik wil én ook moet van mezelf. Daarom heb ik besloten dat het beter is voor mezelf, de club en het team om niet door te gaan.''

Brouwers begon zijn carrière in 2001 bij Roda en verhuisde in 2005 naar de Duitse club Paderborn. Daarna volgden vele seizoenen bij Borussia Mönchengladbach.