Heracles Almelo en FC Twente in evenwicht

ALMELO - Het eerste duel om het 'kampioenschap van Twente' heeft geen winnaar opgeleverd. De streekderby zondag tussen Heracles Almelo en FC Twente eindigde in 1-1. Die evenwichtige uitslag deed recht aan het spelbeeld, waarin beide ploegen vergeefs jacht maakten op de winst.

Door ANP - 2-10-2016, 16:27 (Update 2-10-2016, 16:44)

Beide ploegen waren in de eerste helft meteen al aan elkaar gewaagd. FC Twente trachtte met een verzorgde opbouw tot kansen te komen. Heracles, dat sinds half augustus wacht op de tweede competitiezege, zocht het vooral in de snelle omschakeling. Na wat kleine kansen aan beide kanten belandde het immer beladen duel in de slotfase van de eerste helft in een stroomversnelling.

Enes Ünal schoot in de 39e minuut de bal uit een vrije trap via de muur op het doel van Heracles. Keeper Bram Castro verrichtte een prima redding, maar in plaats van een hoekschop kende arbiter Danny Makkelie een strafschop toe wegens hands van Mike te Wierik. Mateusz Klich maakte van elf meter geen fout (0-1).

Binnen drie minuten maakte Heracles gelijk. Uit een voorzet van Brandley Kuwas kopte Samuel Armenteros fraai raak (1-1). Met vier gele kaarten, keurig verdeeld over beide teams, wist Makkelie de bij vlagen harde derby voor de rust in de hand te houden.

Na de pauze speelde Heracles met aanzienlijk meer aanvalsdrang. FC Twente werd op eigen helft teruggedrongen, maar bleef op inzet en karakter overeind. In de slotfase kwamen de bezoekers nog verrassend sterk terug. Schoten van de invallers Dylan Seys (redding Castro) en Fredrik Jensen (over) leverden geen treffer op. Daardoor hielden beide teams een verdiend punt over aan de vermakelijke derby.