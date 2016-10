AC Milan komt sterk terug tegen Sassuolo

ANP AC Milan komt sterk terug tegen Sassuolo

MILAAN - AC Milan is zondag in de Italiaanse voetbalcompetitie aan een nederlaag ontsnapt. In de thuiswedstrijd tegen Sassuolo maakte de ploeg van trainer Vincenzo Montella in het laatste kwart van de wedstrijd een achterstand van 1-3 ongedaan en wist zelfs nog te winnen met 4-3.

Door ANP - 2-10-2016, 20:27 (Update 2-10-2016, 20:27)

Giacomo Bonaventura opende in de negende minuut de score voor Milan. Daarna was het de beurt aan Sassuolo, waar de Nederlandse verdediger Timo Letschert de hele wedstrijd meedeed. Door doelpunten van Matteo Politano (tiende minuut) en Francesco Acerbi en Lorenzo Pellegrini na rust, leek het duel in San Siro beslist.

Milan richtte zich echter op. Carlos Bacca benutte in de 69e minuut een strafschop en bracht de hoop bij de thuisclub terug. Manuel Locatelli zorgde vier minuten later voor de gelijkmaker, en weer vier minuten later zorgde Gabriel Paletta voor de 4-3.

AC Milan staat dankzij de late overwinning gedeeld derde, op vijf punten van koploper Juventus.