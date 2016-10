Van Persie redt punt voor Fenerbahçe

ISTANBUL - Fenerbahçe heeft zondag in de Turkse competitie de Europese zege op Feyenoord (1-0) geen passend vervolg kunnen geven. De uitwedstrijd tegen Osmanlispor eindigde in 1-1. Robin van Persie, die na de rust inviel, bracht in de 55e minuut de gelijkmaker op zijn naam voor de ploeg van trainer Dick Advocaat.

Door ANP - 2-10-2016, 20:28 (Update 2-10-2016, 20:28)

In de selectie van Fenerbahçe ontbraken Gregory van der Wiel en Jeremain Lens. De ploeg van Advocaat neemt met acht punten de negende plek in. Bij Osmanlispor mocht PSV-huurling Adam Maher in de 87e minuut nog even invallen.

Galatasaray won thuis met 3-1 van Antalyaspor (3-1). Middenvelder Wesley Sneijder werd in de rust (0-1) door coach Jan Olde Riekerink gewisseld. Zonder de international wist Galatasaray in het laatste halfuur toch het verschil te maken. Na de gelijkmaker van Selcuk Inan in de 67e minuut sloeg de Duitser Lukas Podolski, die voor Sneijder in het veld was gekomen, binnen zeven minuten twee keer toe.

Na zes duels staat Galatasaray derde op de ranglijst, op twee punten van koploper Medipol Basaksehir.