ANP Guardado en Moreno zeggen af voor Mexico

EINDHOVEN - De Mexicaanse spelers Andrés Guardado en Héctor Moreno blijven de komende interlandperiode in Eindhoven. Dat meldt PSV zondag. Guardado viel zaterdag in de tweede helft van de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1) uit met een hamstringblessure. Maandag ondergaat de Mexicaan een onderzoek en moet blijken hoe ernstig zijn blessure is. Moreno krijgt in overleg met de Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio rust.

Door ANP - 2-10-2016, 21:20 (Update 2-10-2016, 21:20)

Voor Mexico staan de komende weken geen kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap op het programma. Wel speelt het land twee keer vriendschappelijk, tegen Nieuw-Zeeland (op 9 oktober) en Panama (op 12 oktober).