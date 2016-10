Vier afzeggingen bij Jong Oranje

ANP Vier afzeggingen bij Jong Oranje

ZEIST - Bondscoach Art Langeler van Jong Oranje heeft maandag vier afzeggingen gekregen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije en Cyprus. Tonny Vilhena van Feyenoord, Wesley Hoedt van Lazio en de AZ-spelers Derrick Luckassen en Dabney Dos Santos hebben zich afgemeld.

Door ANP - 3-10-2016, 12:17 (Update 3-10-2016, 12:17)

Luckassen kampt met knieklachten, Dos Santos met klachten aan de lies, terwijl Vilhena en Hoedt vanwege privéomstandigheden niet beschikbaar zijn, aldus de KNVB.

Langeler heeft Lucas Woudenberg (Feyenoord), Yassin Ayoub (FC Utrecht) en Jean-Paul Boëtius (FC Basel) als vervangers opgeroepen voor de laatste twee kwalificatieduels voor het EK van 2017 in Polen.

Jong Oranje neemt het donderdag op tegen Turkije in het stadion van AZ. Vijf dagen later speelt het Nederlands elftal voor spelers onder 21 jaar in en tegen Cyprus. De ploeg moet beide duels winnen om het EK te kunnen halen.