Grapje Siem de Jong wordt serieus

NOORDWIJK - De oproep van Siem de Jong voor het Nederlands elftal kwam voor velen als een verrassing, niet in de laatste plaats voor de PSV'er zelf. De oudste van de broers De Jong speelde zaterdag tegen sc Heerenveen (1-1) pas voor het eerst dit seizoen de volle negentig minuten. Voor bondscoach Danny Blind was dat voldoende om De Jong zondag op te roepen, uitgerekend als vervanger van zijn geblesseerde broertje Luuk.

3-10-2016

,,We maakten er nog grapjes over. We zaten te kijken wie de bondscoach erbij zou kunnen halen en toen zei ik: misschien word ik het wel. En dat gebeurde daarna nog ook'', zei De Jong met enige verbazing in zijn stem voor Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Bijna drie jaar na zijn laatste interland mocht hij zich daar weer melden. ,,Ik had niet verwacht dat dit zo snel zou komen. Maar dit was wel een doel toen ik naar PSV ging.''