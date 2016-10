Swansea vervangt Guidolin door Bradley

SWANSEA - Swansea heeft maandag de Amerikaan Bob Bradley aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Hij is de opvolger van de Italiaan Francesco Guidolin, die eerder op de dag te horen kreeg dat hij kan vertrekken bij de Engelse club uit de Premier League.

Door ANP - 3-10-2016, 14:39 (Update 3-10-2016, 14:39)

Guidolin was pas sinds begin dit jaar coach van Swansea. De Italiaan behoedde de club uit Wales voor de degradatie, maar dit seizoen liep het bijzonder stroef. De nederlaag zaterdag tegen Liverpool was voor de clubleiding aanleiding de trainer te ontslaan. Dat gebeurde uitgerekend op de dag dat hij 61 jaar werd.

Bradley is de eerste Amerikaanse coach die aan de slag gaat in de Premier League. Hij komt over van de Franse tweedeklasser Le Havre en was in het verleden ook bondscoach van de Verenigde Staten.