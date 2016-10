Dost worstelt in Portugal alleen met de taal

ANP Dost worstelt in Portugal alleen met de taal

NOORDWIJK - Bas Dost heeft geen seconde spijt van zijn overstap van VfL Wolfsburg naar Sporting Portugal. ,,Alleen het weer al. Ik loop nu in een shirtje rond, maar begin het hier koud te krijgen. Dat is in Lissabon niet aan de orde'', zei de lange spits maandag op de winderige parkeerplaats voor Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, waar Oranje samenkomt voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Frankrijk.

Door ANP - 3-10-2016, 15:24 (Update 3-10-2016, 15:24)

Hoewel het aan de Zuid-Hollandse kust een stuk frisser is dan in Lissabon, stapte Dost goedgeluimd het hotel in. ,,Ik heb zin om de jongens weer te zien. Eerlijk gezegd komt dat Portugees wel even mijn neus uit. Ik begrijp er nog heel weinig van, van besprekingen krijg ik niets mee. Lekker om weer Nederlands te kunnen praten'', zei de spits, die de afgelopen weken met een handvol doelpunten aantoonde in vorm te zijn.