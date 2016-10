Larsson mist eerste kans in Zweeds elftal

HEERENVEEN - Sam Larsson heeft zijn plek in de Zweedse selectie moeten opgeven. De smaakmaker van sc Heerenveen viel zaterdag in het duel met PSV uit met liesklachten en is daardoor niet fit voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Luxemburg (7 oktober) en Bulgarije (10 oktober), meldde de eredivisionist maandag. Het was de eerste keer dat de aanvaller voor het nationale elftal was opgeroepen.

Door ANP - 3-10-2016, 16:19 (Update 3-10-2016, 16:19)

Larsson reisde dit weekend nog wel af naar zijn geboorteland, maar in overleg met de medische staf van Zweden is besloten dat het niet verantwoord is om te spelen. Volgens fysiotherapeut Erik ten Voorde van sc Heerenveen lijkt er geen sprake van een ernstige blessure. ,,We moeten even afwachten hoe de blessure zich ontwikkelt. Door de interlandperiode krijgt hij in ieder geval meer tijd om te herstellen. We komen pas over twee weken weer in actie voor de competitie.’’

Zweden opende de kwalificatiereeks met een gelijkspel tegen het Nederlands elftal: 1-1.