ANP Oranje traint met zes spelers

NOORDWIJK - Met slechts zes spelers heeft het Nederlands elftal maandag in Katwijk een begin gemaakt aan de voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Frankrijk. Bondscoach Danny Blind en zijn nieuwe assistent Fred Grim verschenen op het veld van Quick Boys in gezelschap van Memphis Depay, Jordy Clasie, Vincent Janssen en de keepers Maarten Stekelenburg, Jeroen Zoet en Jasper Cillessen. De rest van de selectie ging naar een sportzaal nabij het hotel in Noordwijk.

Door ANP - 3-10-2016, 18:28 (Update 3-10-2016, 18:28)

Depay deed zondag als invaller een paar minuutjes mee bij Manchester United tegen Stoke City (1-1), Clasie bleef de hele wedstrijd tegen Leicester City op de bank bij Southampton (0-0). Janssen mocht bij Tottenham Hotspur pas in de negentigste minuut van de gewonnen topper tegen Manchester City (2-0) invallen.