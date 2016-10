Mechelen wil duel overspelen na fout arbiter

ANP Mechelen wil duel overspelen na fout arbiter

MECHELEN - De Belgische voetbalclub KV Mechelen wil de wedstrijd tegen Racing Genk van zondagavond opnieuw laten spelen omdat de scheidsrechter de verkeerde speler met rood van het veld had gestuurd. Op bezoek in Genk stond Mechelen met 1-0 voor toen scheidsrechter Luc Wouters een penalty en een rode kaart gaf omdat een schot met de arm uit het doel van KV was gehouden. Wouters stuurde verdediger Laurens Paulussen naar de kleedkamer terwijl zijn medespeler Mats Rits de dader was.

Door ANP - 3-10-2016, 19:04 (Update 3-10-2016, 19:04)

Met tien man ging KV Mechelen alsnog onderuit tegen de directe concurrent in de Belgische competitie (2-1). ,,KV Mechelen vraagt om de wedstrijd opnieuw te laten spelen omdat de vergissing het normale verloop van de wedstrijd meer dan ernstig verstoorde'', laat de club maandag weten in een verklaring over de officiële klacht bij de voetbalbond.