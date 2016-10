Nieuwe trainer voor Udinese

UDINE - Een dag na het ontslag van Giuseppe Iachini heeft Udinese een nieuwe trainer. De Italiaanse voetbalclub maakte maandag bekend dat Luigi Delneri is aangewezen als opvolger. De 66-jarige Delneri was in het verleden onder andere hoofdcoach bij Porto, Juventus en Sampdoria.

Door ANP - 3-10-2016, 20:05 (Update 3-10-2016, 20:05)

Udinese ging zaterdag op eigen veld hard onderuit tegen tegen Lazio Roma (0-3) en staat na zeven speelronden met zeven punten op de zestiende plaats in de Serie A. Iachini was pas sinds mei trainer van Udinese.