ANP Oranje traint zonder Sneijder en Strootman

KATWIJK - Het Nederlands elftal is dinsdag rond 12.00 uur zonder Wesley Sneijder en Kevin Strootman begonnen aan de eerste groepstraining voor de interlands tegen Wit-Rusland en Frankrijk in de WK-kwalificatie.

Door ANP - 4-10-2016, 12:26 (Update 4-10-2016, 12:26)

Sneijder moet nog herstellen van een bovenbeenblessure die hij zondag heeft opgelopen in het duel van zijn club Galatasaray tegen Antalyaspor. Bondscoach Danny Blind vertelde maandag dat hij verwacht dat zijn meest ervaren international vrijdag tegen Wit-Rusland kan voetballen. Strootman is zondag niet helemaal ongeschonden uit het duel van AS Roma met Internazionale gekomen. Ook hij heeft last van een bovenbeen

Bondscoach Danny Blind weet nog niet of Arjen Robben van Bayern München toestemming krijgt om alsnog naar Oranje te komen. Hij verwacht daar dinsdag meer duidelijkheid over.