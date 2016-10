Positieve balans Oranje tegen Wit-Rusland

ANP Positieve balans Oranje tegen Wit-Rusland

NOORDWIJK - Het Nederlands elftal heeft een positieve balans tegen Wit-Rusland, de komende tegenstander in de WK-kwalificatie. Van de zes voorgaande ontmoetingen, allemaal in de kwalificatiereeks voor een EK, won Oranje er vier. De eerste en de laatste confrontatie met de Wit-Russen gingen wel verloren.

Door ANP - 4-10-2016, 13:49 (Update 4-10-2016, 13:49)

In 1995 verloor Oranje in Minsk met 1-0, door een doelpunt van Sergei Gerasimets. Hij profiteerde toen van een inschattingsfout van de debuterende keeper Edwin van der Sar. Met onder anderen Wesley Sneijder in de ploeg verloor Oranje in 2007 opnieuw in Minsk (2-1). Alleen in 2003 zegevierde de nationale ploeg in de hoofdstad van Wit-Rusland, toen met 2-0. De thuiswedstrijden tegen de Wit-Russen leverden allemaal overwinningen op, steeds zonder tegendoelpunt (1-0, 3-0 en 3-0).