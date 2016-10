De Vrij is sterker terug bij Oranje

KATWIJK - Voor Stefan de Vrij moet het vrijdag een bijzondere avond worden als Oranje de lange weg naar het volgende WK hervat met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland. Eindelijk hersteld van een vervelende knieblessure hoopt de verdediger na dertien maanden in zijn geliefde Kuip terug te keren in het Nederlands elftal.

Door ANP - 4-10-2016, 16:30 (Update 4-10-2016, 16:55)

Het was een lange periode, vertelt De Vrij over bijna een jaar revalideren in een kliniek in Antwerpen. Soms wel twee keer per dag werkte hij zich in het zweet voor het grote doel. ,,Ik wilde een stap achteruit zetten om er vervolgens drie of vier vooruit te zetten. Met die insteek ben ik gaan herstellen.''

Een blik op het lichaam van de 24-jarige verdediger van Lazio leert dat hij fysiek in ieder geval progressie heeft geboekt. ,,Ik ben bijna vier kilo aan vet verloren en weeg nog hetzelfde'', legt hij uit. ,,Ik heb dus aan spieren gewonnen. Zo kan ik mijn knie ook ontlasten.''

Turkije

Vorig jaar september in een thuiswedstrijd tegen IJsland kreeg de centrumverdediger voor het eerst last van zijn knie. Drie dagen later startte De Vrij toch tegen Turkije maar moest hij zich in de rust laten vervangen. ,,Het gaat er nu niet meer om of het verstandig was dat ik toen nog ben gaan voetballen'', zegt hij met de wetenschap over het kraakbeen van zijn kwetsbare knie van nu.

De Vrij kijkt liever vooruit, naar het WK in Rusland bijvoorbeeld. ,,Want het WK in Brazilië is nog steeds het mooiste wat ik als voetballer heb meegemaakt. De oefenduels in de zomer van Oranje waren al best wel goed. Tegen Zweden verdienden we te winnen. Voor mij kwam die wedstrijd nog net te vroeg. Mijn knie voelde nog niet honderd procent goed.''

Een maandje later steekt De Vrij inmiddels in topvorm, als we zijn trainer Simone Inzaghi bij Lazio mogen geloven. Afgelopen weekeinde nog riep de oefenmeester de oud-speler van Feyenoord uit tot één van de beste verdedigers van de wereld. Volgens sommige Italiaanse journalisten heeft Lazio sinds Alessandro Nesta niet meer zo'n betrouwbare verdediger gehad.

,,Het is leuk dat ze dat zeggen'', blijft De Vrij bescheiden. ,,Het is aan mij om dat te laten zien. Hopelijk vrijdag al in De Kuip. Dat stadion zou mijn rentree heel bijzonder maken. Dat wordt mijn eerste officiële interland daar dan.''