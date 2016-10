Elia hervat groepstraining bij Feyenoord

ROTTERDAM - Eljero Elia heeft dinsdag voor het eerst sinds begin augustus weer meegedaan aan de groepstraining bij Feyenoord. De buitenspeler raakte tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen FC Groningen geblesseerd aan zijn schouder. Hij kwam daarna nog wel in actie in de thuiswedstrijd tegen FC Twente, maar werd kort daarna geopereerd. Eind september trainde Elia, die in de wedstrijd tegen Groningen drie keer scoorde, voor het eerst weer individueel op het veld, en dinsdag mocht hij met de selectie meedoen.

Door ANP - 4-10-2016, 17:22 (Update 4-10-2016, 17:22)

Een dag eerder maakte Sven van Beek zijn rentree in een wedstrijd van het tweede elftal van de Rotterdammers. De verdediger kwam dit seizoen wegens een blessure aan zijn voet nog niet in actie. De rentree van doelman Warner Hahn is ook dichtbij. Hij trainde dinsdagochtend samen met keeperstrainer Khalid Benlahsen. Hahn liep in januari een ernstig knieblessure op.