ANP Dolberg met rugblessure terug naar Ajax

AMSTERDAM - Kasper Dolberg heeft een rugblessure opgelopen bij Jong Denemarken. Hij keert woensdag terug naar Ajax, waar hij zich laat behandelen.

Door ANP - 5-10-2016, 10:03 (Update 5-10-2016, 10:03)

Dolberg bereidde zich bij Jong Denemarken voor op de interlands met Jong Bulgarije en Jong Luxemburg toen hij last van zijn rug kreeg. De centrumspits die donderdag zijn negentiende verjaardag viert, had de laatste weken steeds een basisplaats in het eerste elftal van Ajax.

De club uit Amsterdam hervat de competitie volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.