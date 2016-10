Japan diep in blessuretijd langs Irak

SAITAMA - Japan heeft donderdag in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal van 2018 een belangrijke overwinning behaald. Het team van bondscoach Vahid Halilhodzic won in Saitama met heel veel moeite van Irak: 2-1. Hotaru Yamaguchi maakte in de 95e minuut het winnende doelpunt voor Japan, dat in de eerste helft op voorsprong was gekomen door een treffer van Genki Haraguchi. Irak was na een uur spelen langszij gekomen.

Door ANP - 6-10-2016, 14:46 (Update 6-10-2016, 14:46)

Japan heeft in groep B van de Aziatische kwalificatiezone na drie wedstrijden zes punten. Eerder verloor het land van de Verenigde Arabische Emiraten. Australië en Saudi-Arabië, waar Bert van Marwijk bondscoach is, gaan met zes punten uit twee wedstrijden aan de leiding. Zij treffen elkaar later op donderdag. De Emiraten hebben drie punten en spelen donderdag thuis tegen Thailand.

De nummers één en twee uit de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2018 in Rusland. De nummer drie gaat naar de play-offs. Japan deed sinds 1998 aan alle WK's mee.