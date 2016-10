Doelman Boer stopt twee strafschoppen

AMSTERDAM - Ajax heeft donderdag op sportcomplex de Toekomst in Amsterdam een besloten oefenwedstrijd tegen NEC met 2-1 gewonnen. Voor de thuisploeg, die bestond uit spelers van de A-selectie (Diederik Boer, Heiko Westermann, Nick Viergever, Mitchell Dijks en Amin Younes), Jong Ajax en de A1, kwamen Noussair Mazraoui en Adham El Idrissi tot scoren. Voor NEC bracht Jay-Roy Grot het doelpunt op zijn naam. Doelman Boer viel in positieve zin op door voor Ajax in de tweede helft twee strafschoppen te stoppen.

Door ANP - 6-10-2016, 16:35 (Update 6-10-2016, 16:35)

ADO Den Haag versloeg RKC Waalwijk met 3-0. In Den Haag troffen Ludcinio Marengo (twee) en Chovanie Amatkarijo doel.

PEC Zwolle verloor in eigen stadion met 1-2 van SC Cambuur. Voor de Friese club kwamen Martijn Barto en Jergé Hoefdraad tot scoren. Het doelpunt van PEC kwam voor rekening van Hachim Mastour.

NAC Breda won met 1-0 bij FC Groningen. Vlak voor tijd tekende Cyriel Dessers voor het doelpunt.

FC Utrecht en De Graafschap bleven in hun oefenduel in Utrecht steken op 0-0.