Van Marwijk gelijk met Saudi-Arabië

JEDDAH - Bondscoach Bert van Marwijk is met Saudi-Arabië in groep B van de Aziatische WK-kwalificatie nog altijd ongeslagen. De derde groepswedstrijd tegen rivaal Australië eindigde donderdagavond in Jeddah in 2-2. Met zeven punten uit drie duels gaan beide ploegen in de poule van zes landen aan de leiding.

Door ANP - 6-10-2016, 22:03 (Update 6-10-2016, 22:03)

De topper tussen Saudi-Arabië en Australië kende een wisselend scoreverloop. De thuisploeg kwam al snel op voorsprong via een treffer van Taisir Al-Jassim (1-0), maar keek in de 71e minuut tegen een achterstand aan (1-2) door Australische doelpunten van Trent Sainsbury (ex-PEC Zwolle) en Tomi Juric. Dankzij Nassir Al Shamrani bleef Van Marwijk een nederlaag bespaard.

In dezelfde groep won Japan met 2-1 van Irak. Hotaru Yamaguchi maakte in de 95e minuut het winnende doelpunt voor Japan, dat in de eerste helft op voorsprong was gekomen door een treffer van Genki Haraguchi. Irak was na een uur spelen langszij gekomen. Japan staat met zes punten op de derde plek.

De nummers één en twee uit de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2018 in Rusland.