ANP Wales raakt Allen kwijt met hamstringblessure

WENEN - Wales kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Georgië in de WK-kwalificatie vermoedelijk geen beroep doen op Joe Allen. De middenvelder heeft aan het uitduel met Oostenrijk (2-2) van donderdag een hamstringblessure overgehouden.

Door ANP - 7-10-2016, 9:12 (Update 7-10-2016, 9:12)

Allen werd vanwege zijn blessure aan het begin van de tweede helft gewisseld. De middenvelder van Stoke City had zijn land halverwege de eerste helft nog aan de leiding gebracht. ,,We hadden risico kunnen nemen door hem te laten staan, maar dat wilden we niet. Daarvoor had hij te veel last'', aldus bondscoach Chris Coleman.

Wales, dat bij het Europees kampioenschap in Frankrijk verrassend de halve finales bereikte, kan ook al niet beschikken over de eveneens geblesseerde Aaron Ramsey. Met vier punten uit twee duels gaat de ploeg van Coleman aan de leiding in groep D. Ook Servië, Oostenrijk en Ierland hebben vier punten.