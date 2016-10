Costa Ricaan bekent in corruptieschandaal

ANP Costa Ricaan bekent in corruptieschandaal

NEW YORK - De voormalig voorzitter van de voetbalbond van Costa Rica heeft toegegeven dat hij medeschuldig is aan het corruptieschandaal binnen de wereldvoetbalbond FIFA. Dat blijkt uit stukken van een rechtbank in New York. Het gaat om Eduardo Li, die tevens zitting had in het bestuur van de overkoepelende organisatie Concacaf. Details zijn nog niet bekendgemaakt.

Door ANP - 7-10-2016, 15:29 (Update 7-10-2016, 15:29)

Li, die vorig jaar door de FBI werd opgepakt in het kader van het onderzoek naar wantoestanden binnen de FIFA, moet binnenkort voor de rechtbank verschijnen. De verwachting is dat hij dan ook schuld bekent.