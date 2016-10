Rijkaard overhandigt bio Cruijff aan familie

ANP Rijkaard overhandigt bio Cruijff aan familie

AMSTERDAM - Met gepaste trots overhandigde Frank Rijkaard vrijdag het eerst exemplaar van de Nederlandse versie van de autobiografie van Johan Cruijff aan zijn zoon Jordi. ,,Het is echt een hele eer", zei de oud-speler en trainer die de overleden voetballegende bij Ajax en FC Barcelona goed leerde kennen. ,,Helaas is hij dood, maar hij leeft gelukkig voort."

Door ANP - 7-10-2016, 15:30 (Update 7-10-2016, 15:30)

In Johan Cruijff, mijn verhaal staan geen grote onthullingen. ,,Johan wilde niet overal op reageren. Hij wilde juist inspireren", legde journalist Jaap de Groot van de Telegraaf uit. De schrijver van de biografie was de ghostwriter van de beroemde nummer veertien en schreef decennialang Cruijff-columns in de maandagkrant. ,,Vorig jaar op 15 oktober spraken we af dat er een biografie ging komen en een week later werd er een verschrikkelijke diagnose bij hem gesteld. Dit boek is hoe hij het wilde."