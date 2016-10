Ronaldo op dreef tegen Andorra

AVEIRO - Portugal heeft vrijdag de vloer aangeveegd met Andorra in groep B van de kwalificatie voor het WK voetbal van 2018. De Europees kampioen won in Aveiro met 6-0. Met dank aan sterspeler Cristiano Ronaldo, die vier keer scoorde voor de Europees kampioen.

Door ANP - 8-10-2016, 2:01 (Update 8-10-2016, 2:04)

De Portugezen herstelden zich van de nederlaag tegen Zwitserland in de eerste wedstrijd uit de kwalificatiereeks. De onbetwiste aanvoerder ontbrak toen wegens een blessure. Tegen Andorra bewees Ronaldo meteen zijn waarde; hij had er binnen vier minuten al twee in liggen.

Twee minuten na rust scoorde hij zijn derde en daarmee zijn vierde hattrick als international. Even later maakte hij zijn vierde goal. João Cancelo en André Silva troffen ook doel voor Portugal.

Voetbaldwerg Andorra haalde het einde van de wedstrijd niet met elf man. Jordi Rubio en Marc Rebés moesten voortijdig het veld verlaten na een rode kaart.

Zwitserland won ook zijn tweede wedstrijd en nam daarmee als enige met zes punten de leiding in de groep. De ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic triomfeerde met 3-2 over Hongarije in Boedapest. Alle treffers vielen na rust.

De Zwitsers kwamen tot twee keer toe op voorsprong, maar de thuisploeg reageerde vrijwel meteen met een tegengoal. Beide keren was Adam Szalai verantwoordelijk voor de Hongaarse gelijkmaker. Valentin Stocker maakte één minuut voor tijd alsnog de winnende treffer voor de bezoekers.

De Faroër Eilanden verrasten met een uitzege op Letland: 0-2. Sonni Nattestad en Johan Simun Edmundsson scoorden.