ANP Frankrijk te sterk voor Bulgarije

PARIJS - Frankrijk heeft vrijdag in de WK-kwalificatie Bulgarije in Parijs met 4-1 verslagen. Daarmee kwamen de Fransen, die eerder gelijkspeelden bij Wit-Rusland op vier punten. Net zo veel als Oranje, dat maandag in Amsterdam de volgende tegenstander is.

Door ANP - 8-10-2016, 2:02 (Update 8-10-2016, 2:05)

Frankrijk kende in het Stade de France een valse start. Na vijf minuten benutte Mihail Aleksandrov een strafschop, gegeven nadat verdediger Bacaray Sagna Georgi Milanov ten val had gebracht. Lang mochten de Bulgaren niet genieten van die voorsprong. Nog binnen het halfuur stonden de Fransen op voorsprong dankzij doelpunten van Kevin Gameiro, een knappe kopbal op aangeven van Sagna, en Dimitri Payet.

Zeven minuten voor rust maakte Antoine Griezmann er zelfs 3-1 van. De steraanvaller van Atlético Madrid maakte dankbaar gebruik van slecht uitverdedigen van Dimitar Pirgov. Gameiro scoorde nog na rust.

Trots

Frankrijk speelde voor het eerst sinds 1993 in eigen land tegen Bulgarije. Destijds betekende de 2-1-nederlaag dat de Fransen het WK van een jaar later in de Verenigde Staten moesten missen.

Voor Gameiro was het een memorabele avond. De aanvaller van Atlético Madrid keerde na vijf jaar terug in de Franse ploeg om meteen een succesvol duo te vormen met zijn clubgenoot Griezmann. ,,Het was een perfecte avond. We reageerden goed op de vroege achterstand en namen de wedstrijd in handen. Ik voel me trots'', zei Gameiro. ,,Laten we hopen dat dit zo blijft gaan.''

In dezelfde groep won Zweden het uitduel bij Luxemburg met 1-0. Mikael Lustig maakte de enige treffer. De Zweden kwamen zo ook op vier punten, in het eerste groepsduel had het Oranje op 1-1 gehouden. De Luxemburgers beëindigden het duel met tien man. Kevin Malget verdween acht minuten voor tijd met rood naar de kant.