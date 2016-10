Stekelenburg weer eerste keus bij Oranje

ROTTERDAM - Maarten Stekelenburg hoopt dat hij voorlopig de eerste doelman van Oranje is. ,,Ik ga er in ieder geval van uit dat ik maandag tegen Frankrijk speel'', zei hij vrijdagavond na zege van het Nederlands elftal op Wit-Rusland (4-1).

Door ANP - 8-10-2016, 2:10 (Update 8-10-2016, 2:10)

De 34-jarige doelman stond in De Kuip voor het eerst sinds vier jaar weer onder de lat bij de nationale ploeg, waar hij tot het najaar van 2012 lang eerste keus was. ,,Maar ik speelde niet meer bij mijn clubs'', doelde hij op mislukte avonturen bij AS Roma en AS Monaco. ,,Dan moet je knokken en zorgen dat je ergens anders wel gaat spelen.''

Nas omzwervingen langs Fulham en Southampton is Stekelenburg dit seizoen eerste keus bij Everton, waar trainer Ronald Koeman het voor het zeggen heeft gekregen. Volgens Danny Blind stak hij de laatste weken net iets beter in vorm dan Jeroen Zoet. ,,Al heeft Jeroen het de vorige interland tegen Zweden zeker niet gefaald'', zei de bondscoach over de keeper van PSV.

Jasper Cillessen is gedegradeerd tot derde doelman van Oranje nu hij zijn basisplaats bij Ajax heeft ingeruild voor een plekje op de bank bij FC Barcelona. Hij lijkt zich zorgen te gaan moeten maken als Tim Krul en Kenneth Vermeer straks ook weer fit zijn.

,,Als het aan mij ligt dan kiest de bondscoach voorlopig voor mij'', zei Stekelenburg. ,,Van mij mag het afgelopen zijn van de vele wisselingen onder de lat. Maar de bondscoach beslist natuurlijk.''

De keeper van Everton, één van de uitblinkers van Oranje op het WK van 2010, lijkt zich in ieder geval geen zorgen te hoeven maken voor de kraker van maandag tegen de Fransen. ,,De kans is groot dat Maarten dan weer start'', verklapte de bondscoach met een glimlach op zijn gezicht. ,,Heel groot zelfs.''