ANP Ronaldo laat Portugal weer juichen

AVEIRO - Cristiano Ronaldo is weer helemaal terug, zo bewees de Portugese superster vrijdagavond in Aveiro. Ronaldo leidde de Europees kampioen met vier doelpunten naar een klinkende zege op Andorra in de WK-kwalificatie (6-0). ,,Ik weet dat ik belangrijk ben, net als de andere spelers'', zei de nummer 7 van Portugal en Real Madrid. ,,Ik geef altijd alles voor de nationale ploeg. Ik voel me nuttig en ben blij dat ik terug ben na mijn blessure.''

Door ANP - 8-10-2016, 9:46 (Update 8-10-2016, 9:46)

De aanvoerder van het Portugese elftal liep een knieblessure op tijdens de gewonnen EK-finale tegen Frankrijk. Zonder Ronaldo startte Portugal de WK-kwalificatie vorige maand met een nederlaag bij Zwitserland (2-0). Tegen Andorra deed Ronaldo weer mee en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Binnen 5 minuten had hij al twee keer gescoord en na rust volgden nog twee doelpunten.

,,Er zijn nog acht wedstrijden te gaan en die willen we allemaal winnen om het WK te halen'', aldus Ronaldo, die voor het eerst vier doelpunten maakte in een interland. Hij voerde zijn totaal op naar 65 treffers in 134 interlands.