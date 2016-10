Azerbeidzjan is Noorwegen de baas

BAKOE - Voor Noorwegen is de eindronde van het WK in 2018 in Rusland ver weg. De Noren verloren zaterdag in Bakoe met 1-0 van Azerbeidzjan.

Door ANP - 8-10-2016, 20:02 (Update 8-10-2016, 20:02)

Na twee wedstrijden staat de ploeg van de Noorse bondscoach Per Mathias Högmo op nul punten. Maksim Medvedev was de matchwinner voor Azerbeidzjan. De verdediger kreeg de bal in de 11e minuut met een gelukje voor zijn voeten in het strafschopgebied en haalde hard uit. Voor Noorwegen miste voormalig AZ-speler Markus Henriksen in de slotfase nog een grote kans met het hoofd.

Voor Azerbeidzjan was het al de tweede zege. Na een eerdere overwinning op San Marino staat de ploeg, geleid door de Kroaat Robert Prosinecki, met zes punten voor even bovenaan in groep C. Regerend wereldkampioen Duitsland speelt later zaterdag thuis tegen Tsjechië en kan bij winst op gelijke hoogte komen.