Janssen niet bang voor doelman Lloris

AMSTERDAM - De aanwezigheid van zijn ploeggenoot Hugo Lloris in het doel van Frankrijk is voor Vincent Janssen maandag geen reden om iemand anders een penalty te laten nemen voor Oranje. ,,Nee, het maakt me helemaal niets uit of ik wel of niet met een keeper train'', stelde de spits van Tottenham Hotspur. ,,Die bal moet er gewoon in.''

Door ANP - 9-10-2016, 15:14 (Update 9-10-2016, 15:14)

In de aanloop naar het duel met Frankrijk heeft Janssen zijn prachtige doelpunt tegen Wit-Rusland nog wel teruggekeken. ,,Ik zou liegen dat het me niets doet'', zei de aanvaller die nog steeds wacht op zijn eerste treffer voor de Spurs in de Premier League. ,,Ik was ook echt op zoek naar een doelpunt. Even voor die treffer raakte ik al de paal. Maar het is niet zo dat ik nu voel dat ik over een bepaalde drempel ben. Ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehouden.''