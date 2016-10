Oranje met goede statistieken tegen Fransen

ANP Oranje met goede statistieken tegen Fransen

ALKMAAR - Als het echt ergens om gaat, dan bewaart het Nederlands elftal goede herinneringen aan wedstrijden tegen Frankrijk. Van de vijf kwalificatieduels of wedstrijden op een eindronde met de verliezend finalist van het laatste EK gingen er maar liefst drie gewonnen. Één duel eindigde in een gelijkspel, slechts één wedstrijd ging verloren.

Door ANP - 9-10-2016, 15:17 (Update 9-10-2016, 15:17)

Beide ploegen stonden op het EK van 2008 voor het laatst tegenover elkaar in een officieel duel. Oranje zegevierde met 4-1 in Bern. Als je ook alle vriendschappelijke ontmoetingen meetelt, dan houden beide landenploegen elkaar in evenwicht. Van de 24 wedstrijden tussen beide ploegen won zowel Nederland als Frankrijk er tien. Beide landen troffen elkaar in maart dit jaar ook in de ArenA voor een vriendschappelijke wedstrijd. Nederland verloor met 2-3.

Nederland is al 34 duels in de WK-kwalificatie ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van september 2001 bij Ierland (1-0).