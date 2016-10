Wales moet gelijkspel toestaan tegen Georgië

CARDIFF - Wales heeft voor de tweede keer op rij punten verspeeld in het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal. Georgië hield zondag in Cardiff verrassend stand: 1-1. Donderdag speelde Wales bij Oostenrijk ook gelijk: 2-2.

Door ANP - 9-10-2016, 20:08 (Update 9-10-2016, 20:08)

Zonder de geblesseerde basisspelers Joe Allen en Aaron Ramsey, kwam Wales in de tiende minuut op voorsprong. Gareth Bale kopte een hoekschop van Joe Ledley hard achter doelman Giorgi Loria. De halve finalist van het laatst gehouden Europees kampioenschap wist echter niet verder uit te lopen.

Georgië was voor rust alleen gevaarlijk via een vrije trap. Na de pauze kwam het elftal van bondscoach Vladimir Weiss, die speelde met aanvoerder Guram Kashia (Vitesse) en Valeri Qazaishvili (door Vitesse verhuurd aan Legia Warschau) in de basis, beter in de wedstrijd en kreeg het ook kansen. Tornike Okriashvili maakte in de 57e minuut gelijk.

Beide ploegen waren daarna dicht bij een voorsprong, maar het bleef 1-1. Wales heeft na drie wedstrijden vijf punten, voor Georgië was dit het eerste punt.