Servië en Ierland doen goede zaken

ANP Servië en Ierland doen goede zaken

BELGRADO - Door overwinningen in de derde speelronde gaan Servië en Ierland sinds zondagavond aan de leiding in groep D van het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal. Servië rekende voor eigen publiek in Belgrado af met Oostenrijk. De bezoekers knokten zich twee keer terug na een achterstand maar dat lukte geen derde keer: 3-2. Dusan Tadic maakte een kwartier voor tijd het beslissende doelpunt nadat Aleksandar Mitrovic al twee keer had gescoord voor de Serven.

Door ANP - 9-10-2016, 22:49 (Update 9-10-2016, 22:49)

Ierland boekte een overwinning tegen Moldavië. Shane Long bracht de bezoekers in Chisinau razendsnel op voorsprong. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde Igor Bugaiov voor de gelijkmaker. James McClean bezorgde de Ieren na rust de winst met twee treffers: 3-1.