ANP 'Aanvoerder Rooney is basisplaats kwijt'

LJUBLJANA - Interim-bondscoach Gareth Southgate van Engeland grijpt voor de WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tegen Slovenië hard in. Engelse media meldden maandag dat aanvoerder Wayne Rooney uit het basiselftal verdwijnt na zijn teleurstellende optreden zaterdag tegen Malta.

Door ANP - 10-10-2016, 14:33 (Update 10-10-2016, 14:33)

Engeland won die wedstrijd met 2-0, maar overtuigde niet. Rooney werd op Wembley een aantal keer uitgefloten door het thuispubliek en ook in de media kreeg de aanvaller van Manchester United er aardig van langs. Southgate geeft later op maandag een persconferentie in Ljubljana.

José Mourinho, trainer van Manchester United, raakte het vertrouwen in Rooney ook al kwijt. De 117-voudig international moet de laatste weken steeds genoegen nemen met een reserverol.