ANP Oranje op achterstand bij rust

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal is maandagavond op achterstand gekomen in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Frankrijk in de WK-kwalificatie. Doelman Maarten Stekelenburg liet zich na een half uur verrassen door een afstandsschot van Paul Pogba (0-1).

Door ANP - 10-10-2016, 21:46 (Update 10-10-2016, 21:46)

De duurste voetballer van de wereld haalde van ruim 25 meter hard uit in de ArenA. Stekenburg mocht zich aanrekenen dat de bal via zijn handen in het net belandde. De keeper van Everton speelde afgelopen vrijdag tegen Wit-Rusland zijn eerste interland in vier jaar. Hij kreeg de voorkeur boven Jeroen Zoet, die vorige maand tegen Zweden het doel van Oranje verdedigde.

Nederland incasseerde nog een teleurstelling voor rust. Quincy Promes, de aanvaller van twee doelpunten tegen Wit-Rusland, moest zich al na een kwartier geblesseerd laten vervangen. Memphis Depay was zijn vervanger.

Frankrijk was de betere ploeg in de eerste helft, maar Nederland werd even voor rust een strafschop onthouden toen Laurent Koscielny de bal met zijn arm beroerde na een schot van Vincent Janssen.