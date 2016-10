Zwitsers blijven ongeslagen in groep B

ANDORRA LA VELLA - Zwitserland blijft zonder puntverlies in kwalificatiegroep B voor het WK. De Zwitsers boekten een magere 1-2 overwinning bij Andorra, maar dat is genoeg om de leiding te houden in de groep met verder Portugal en Hongarije. Fabian Schär mocht na 19 minuten aanleggen vanaf de penaltystip en maakte geen fout. Diep in de tweede helft tekende Admir Mehmedi voor de 2-0. Alex Martinez liet de fans van Andorra in blessuretijd nog eens juichen.

Door ANP - 10-10-2016, 22:49 (Update 10-10-2016, 22:49)

Europees kampioen Portugal kende weinig moeite in Tórshavn tegen de Faeröer. André Silva zorgde in de eerste helft voor een zuivere hattrick, waarna Cristiano Ronaldo halverwege de tweede helft de 0-4 op het scorebord bracht. João Moutinho en João Cancelo zorgden in blessuretijd voor de 0-6 eindstand. De Portugezen volgen op drie punten van de Zwitsers door de nederlaag in de eerste wedstrijd in Bazel.

Hongarije boekte zijn eerste overwinning in de kwalificatiereeks. In Riga werd het 0-2 tegen Letland door doelpunten van Adam Gyurcso en Adam Szalai.