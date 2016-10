Manchester City is Sagna drie weken kwijt

MANCHESTER - Pep Guardiola moet het bij Manchester City drie weken stellen zonder Bacary Sagna. De Franse rechtsback liep vrijdag een hamstringblessure op tijdens de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (4-1) en miste daardoor maandag de confrontatie met het Nederlands elftal (0-1). Uit onderzoek van de medische staf in Manchester bleek dat Sagna begin november weer inzetbaar kan zijn.

Door ANP - 11-10-2016, 11:24 (Update 11-10-2016, 11:24)

De aanvallend ingestelde verdediger mist in ieder geval de competitiewedstrijden van Manchester City tegen Everton, Southampton en West Bromwich Albion. Manager Guardiola mist Sagna volgende week ook tijdens het duel met zijn oude club FC Barcelona in de Champions League en in de 'burenruzie' voor de League Cup tegen Manchester United.

Kevin De Bruyne herstelt voorspoedig van het scheurtje in zijn hamstring dat hij eind vorige maand opliep. Mogelijk kan de Belgische spelmaker zaterdag tegen Everton al weer meedoen bij de koploper van de Premier League. Guardiola wil De Bruyne ritme laten opdoen met het oog op de kraker vier dagen later in Camp Nou tegen Barcelona.

De Spaanse trainer kreeg vanuit Argentinië ook hoopgevend nieuws over Sergio Agüero. De Argentijnse topschutter had wat last van zijn kuit, maar kan dinsdagavond toch spelen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Paraguay. ,,Ik voel me weer goed'', zei Agüero, die vijf doelpunten maakte in de Premier League en al zes keer scoorde in de Champions League (inclusief play-offs).