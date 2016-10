Cacau zet punt achter voetbalcarrière

STUTTGART - De voormalig Duitse international Cacau heeft een punt achter zijn voetbalcarrière gezet. Dat heeft de 35-jarige aanvaller dinsdag tegenover meerdere media bevestigd. Cacau, een geboren Braziliaan, kwam tussen 2009 en 2012 voor het Duitse nationale team uit en maakte in 23 interlands zes doelpunten.

Door ANP - 11-10-2016, 12:51 (Update 11-10-2016, 12:51)

De voetballer begon zijn professionele carrière bij 1. FC Nürnberg en stapte in 2003 over naar VfB Stuttgart, waarmee hij in 2007 de kampioenstitel pakte. In 2014 verliet hij de Duitse club voor Cerezo Osaka, dat uitkomt in de hoogste Japanse divisie. Twee jaar later keerde hij terug naar Stuttgart waar hij niet meer voor de hoofdmacht in aanmerking kwam en nog negen potjes speelde met het tweede elftal. ,,Ik heb al mijn dromen vervuld'', zei Cacau, die in 263 competitieduels voor VfB Stuttgart tot tachtig doelpunten kwam.