AA Gent wil straf voor arbiter

GENT - Als het aan voetbalclub AA Gent ligt, komt scheidsrechter Alexandre Boucaut voorlopig niet meer in actie. De Belgische club heeft de arbiter 'gewraakt' naar aanleiding van een fout die hij maakte in de topper tegen Club Brugge van vorige week. Boucaut zag een overtreding van de Nederlandse verdediger Stefano Denswil op Renato Neto in het strafschopgebied over het hoofd. Belgische clubs kunnen in het uiterste geval een arbiter wraken, waardoor die mogelijk enige tijd geen wedstrijden mag fluiten.

Door ANP - 11-10-2016, 12:58 (Update 11-10-2016, 12:58)

Brugge won het duel met 1-0 dankzij een doelpunt van een andere oud-Ajacied, Ricardo van Rhijn. Over de vermeende strafschop zei Gent-coach Hein Vanhaezebrouck toen al dat er sprake was van een blunder. ,,Een schande. De vierde scheidsrechter stond naast ons en iedereen op de bank hoorde hem 'penalty' roepen. Als je de mensen niet meer volgt, moet je ermee stoppen.''

Gent besloot een week later alsnog actie te ondernemen. ,,Onze club begrijpt dat iedereen zich kan vergissen. Toch bleef scheidsrechter Boucaut de dag erna volhouden dat hij de juiste beslissing had genomen. Voor AA Gent was hiermee de maat vol."