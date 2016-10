Geen vuurwerk van profclubs in Zeist

ZEIST - De buitengewone algemene vergadering betaald voetbal heeft donderdagmiddag in Zeist geen vuurwerk opgeleverd. ,,De basis is gelegd voor de reguliere vergadering waar het echt om gaat op 29 november'', liet een KNVB-woordvoerder in een eerste, korte reactie weten. ,,Deze vergadering was niet zo spannend, maar dat was vooraf te verwachten.''

Door ANP - 13-10-2016, 16:28 (Update 13-10-2016, 16:28)

KNVB-directeur Jean-Paul Decossaux doet later op donderdag aan de media verslag van de bijeenkomst, die amper een uur duurde. Simon Kelder leidde de vergadering in Zeist. Hij blijft in elk geval aan als commissaris betaald voetbal, als toezichthouder namens de Jupiler League. Over de positie van Henk Kivits, die namens de eredivisie in de uitgedunde rvc zit, wilde de KNVB-woordvoerder nog niets zeggen.

De buitengewone algemene vergadering betaald voetbal was nodig nadat een ruime meerderheid van de eredivisieclubs half september het vertrouwen in de rvc had opgezegd.