ANP Gijs de Jong wacht af bij KNVB

ZEIST - De benoeming van de nieuwe directeur betaald voetbal bij de KNVB zal nog even op zich laten wachten. Volgens KNVB-directeur Jean-Paul Decossaux kan de opvolger van de teruggetreden Bert van Oostveen wellicht in februari bekend zijn. ,,Maar het kan ook het einde van volgend jaar worden. Er zijn vele scenario's mogelijk. Veel zal afhangen van de najaarsvergadering betaald voetbal op 29 november. Het gaat erom welk proces de clubs kiezen. Misschien wordt het wel een open sollicitatieprocedure.''

Door ANP - 13-10-2016, 19:16 (Update 13-10-2016, 19:16)

Gijs de Jong, momenteel operationeel directeur bij de KNVB, is ook nog altijd kandidaat. De vorige raad van commissarissen, van wie alleen Simon Kelder nog over is, zag in hem de beoogde opvolger van Van Oostveen. Een meerderheid van de eredivisieclubs besloot echter het vertrouwen in de rvc op te zeggen waarna de beoogde benoeming van De Jong werd opgeschort.

,,Hij kan het zeker nog worden, maar die aanstelling is een taak voor de nieuwe raad van commissarissen'', zei Decossaux, die zelf als commerciële man geen trek heeft in de gezichtsbepalende KNVB-functie.