'Löw moet openstaan voor vernieuwing'

ZÜRICH - Gianni Infantino is niet blij met de kritiek van Joachim Löw op het plan om het aantal deelnemers aan het wereldkampioenschap voetbal uit te breiden van 32 naar 40 of 48. ,,Het is voor de wereldkampioen makkelijk om een mening over het WK te hebben'', zei de voorzitter van de FIFA over de Duitse bondscoach. ,,Hij moet openstaan voor vernieuwing, voor de ontwikkeling van het voetbal. Niet elk land heeft nu de kans zich elke keer voor het WK te plaatsen, zoals in het geval van Duitsland.''

Door ANP - 14-10-2016, 20:08 (Update 14-10-2016, 20:08)

Een besluit over de uitbreiding van het WK volgt in januari. Als het idee wordt doorgevoerd, doen bij het WK van 2026 voor het eerst meer landen mee.

Löw is tegen een groter deelnemersveld omdat het in zijn ogen de kwaliteit van het voetbal niet ten goede komt. Eerder liet de Duitse trainer zich al kritisch uit over de uitbreiding van het aantal deelnemers aan het EK voetbal van 16 naar 24. ,,De sportieve waarde van de wedstrijden en van de hele competitie wordt op deze manier gedevalueerd'', zei hij destijds.