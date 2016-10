AS Monaco verliest van Toulouse

TOULOUSE - AS Monaco heeft vrijdagavond de tweede competitienederlaag van het seizoen geleden. De nummer twee van de Franse Ligue 1 verspeelde een voorsprong bij Toulouse (3-1).

Door ANP - 14-10-2016, 21:34 (Update 14-10-2016, 21:34)

Valère Germain trof al in de vierde minuut doel voor AS Monaco. Oscar Trejo maakte in de 65e minuut gelijk voor de thuisclub. Martin Braithwaite bezorgde Toulouse in de slotfase de zege. Hij scoorde in de 84e en 87e minuut.

Koploper Olympique Nice kan vrijdagavond al profiteren van de nederlaag van AS Monaco. Bij een zege op Olympique Lyon groeit het verschil met de naaste belager naar vier punten. Toulouse is AS Monaco door de zege tot twee punten genaderd.