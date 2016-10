Aubameyang voorkomt nederlaag Dortmund

DORTMUND - Borussia Dortmund heeft vrijdag voor een clubrecord gezorgd. De Duitse voetbalclub bleef voor de 25e keer op rij ongeslagen in een thuiswedstrijd in de competitie. De ontmoeting met Hertha BSC eindigde onbeslist: 1-1. Hertha BSC blijft zo tweede in de Bundesliga, met één punt voorsprong op nummer drie Dortmund.

Door ANP - 14-10-2016, 22:30 (Update 14-10-2016, 22:40)

Valentin Stocker bracht Hertha in de 51e minuut op voorsprong. De Zwitser mocht Vedad Ibišević dankbaar zijn. De aanvaller gaf Stocker met een fraaie hakbal een vrije doortocht richting het doel van Dortmund. Ibisevic is in goeden doen. Bij de laatste zes competitiedoelpunten van Hertha (vier treffers en twee voorzetten) was hij betrokken.

Pierre-Emerick Aubameyang voorkwam de eerste thuisnederlaag in de competitie voor Dortmund sinds april 2015, toen Bayern München met 1-0 zegevierde. De spits miste in de 77e minuut eerst een strafschop. Drie minuten later gleed hij alsnog de gelijkmaker binnen: 1-1.

Beide teams beëindigden de wedstrijd met tien spelers. In de 84e minuut kreeg eerst Emre Mor van Dortmund rood toen hij na een overtreding een tegenstander van zich af duwde, en in de laatste minuut van de officiële speeltijd werd ook doelpuntenmaker Stocker weggestuurd door de scheidsrechter.

Bayern München kan zaterdag bij winst op Eintracht Frankfurt de voorsprong op Hertha vergroten tot vijf punten.