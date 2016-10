Charleroi verslaat Club Brugge in slotminuut

CHARLEROI - Charleroi is vrijdag in de Belgische voetbalcompetitie naar de tweede plaats gestegen. Chris Bedia bezorgde zijn ploeg in de laatste minuut van de officiële speeltijd de overwinning in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge: 1-0. Charleroi heeft nu negentien punten. Dat is er nog maar één minder dan koploper Zulte Waregem, dat zondag bij AA Gent speelt. Club Brugge is nu vierde met zestien punten.

Door ANP - 14-10-2016, 22:32 (Update 14-10-2016, 22:32)

Bij Club Brugge ontbrak de zieke Ruud Vormer. De twee andere Nederlanders, Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil, deden wel mee bij het team van trainer Michel Preud'homme. Beide oud-Ajacieden speelden de hele wedstrijd uit, maar konden de vierde nederlaag van dit seizoen in de competitie voor Brugge in de slotfase niet voorkomen.