Koploper Nice verslaat Lyon en neemt afstand

ANP Koploper Nice verslaat Lyon en neemt afstand

NICE - Olympique Nice blijft het uitstekend doen in de Franse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Lucien Favre versloeg vrijdag Olympique Lyon met 2-0 en verstevigde de koppositie. Nummer twee AS Monaco leed bij Toulouse namelijk de tweede nederlaag van het seizoen (3-1), en heeft nu vier punten minder dan Nice.

Door ANP - 14-10-2016, 22:48 (Update 14-10-2016, 22:48)

Paul Baysse bracht Olympique Nice in de vijfde minuut op voorsprong. Het werd voor Lyon na een klein half uur spelen nog moeilijker toen Nabil Fekir een rode kaart kreeg. De spanning bleef desondanks lang in de wedstrijd. De beslissende tweede treffer voor de thuisclub viel een kwartier voor tijd en kwam op naam van Jean Michael Seri. Aanvaller Mario Balotelli kreeg opnieuw een gele kaart. Begin oktober redde de Italiaan zijn ploeg met de winnende treffer tegen Lorient (2-1), maar werd hij in de slotfase in korte tijd met tweemaal geel bestraft.