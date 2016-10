Bayern mist Ribéry tegen PSV

ANP Bayern mist Ribéry tegen PSV

FRANKFURT - Bayern München, de aankomende tegenstander van PSV in de Champions League, moet het twee tot drie weken stellen zonder middenvelder Franck Ribéry. De 33-jarige Fransman liep tijdens de training van vrijdag, een dag voor het uitduel met Eintracht Frankfurt, een spierblessure op.

Door ANP - 15-10-2016, 15:39 (Update 15-10-2016, 15:39)

Daar staat de terugkeer van centrumverdediger Holger Badstuber tegenover, die na acht maanden zijn rentree maakt. Hij brak begin dit jaar zijn enkel.

PSV speelt komende woensdag tegen Bayern in de Allianz Arena. Twee weken later, op 1 november, is de ploeg van Carlo Ancelotti te gast in het Philips Stadion.